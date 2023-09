Tennissers Rajeev Ram en Joe Salisbury hebben op de US Open voor het derde jaar op rij het dubbelspel gewonnen. De Amerikaan en de Brit, die als derde waren geplaatst, versloegen in de finale Rohan Bopanna uit India en Matthew Ebden uit Australiƫ in drie sets: 2-6 6-3 6-4.

Ram en Salisbury hebben nu achttien partijen op rij gewonnen in het dubbelspel van de US Open. Voor de 39-jarige Ram is het al zijn 28e titel in het dubbelspel. Zijn 31-jarige partner Salisbury heeft 14 titels.