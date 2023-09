Roeiers kunnen in negen finales zorgen voor historische WK

De Nederlandse roeiploeg is komend weekend op de WK in Belgrado vertegenwoordigd in negen finales. Het kunnen voor Nederland de beste wereldkampioenschappen ooit worden, want nooit eerder werd er meer dan één keer goud gewonnen in de olympische disciplines op de WK.

Vorig jaar in het Tsjechische Racice kwam de Nederlandse ploeg uit op tien medailles, waarvan slechts één gouden: voor Karolien Florijn in de skiff. Liefst acht keer pakte een Nederlandse boot het zilver en er was één keer brons.

In 2021 en 2020 werden de WK afgelast en ook in 2019 moest Nederland genoegen nemen met één wereldtitel. De dubbelvier bij de mannen, met Dirk Uittenbogaard, Abe Wiersma, Tone Wieten en Koen Metsemakers, werd toen in het Oostenrijkse Ottensheim wereldkampioen.

Zaterdag zijn er in de Servische hoofdstad vijf finales met Nederlandse inbreng, zondag vier.