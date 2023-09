Sabalenka knokt zich naar finale US Open en treft Gauff

Tennisster Aryna Sabalenka heeft zich na een matige start toch geplaatst voor de finale van de US Open. In het Arthur Ashe Stadium knokte de Belarussin zich in drie sets langs haar Amerikaanse opponente Madison Keys. Het werd 0-6 7-6 (1) 7-6 (5). Bij 6-6 in de beslissende set wordt er een beslissende tiebreak tot tien punten gespeeld.

Keys serveerde bij 5-4 in de tweede set voor de wedstrijd. Ze verloor haar servicegame echter op love. In de derde set leidde Keys met 4-2.

Bij 9-5 in de match-tiebreak maakte Sabalenka het af op haar derde wedstrijdpunt. Een return van Keys verdween net achter de baseline, waarna Sabalenka uit ongeloof op haar knieën ging zitten. De partij duurde 2 uur en 32 minuten en was iets voor 01.00 uur plaatselijke tijd afgelopen.

In de match-tiebreak maakte Keys veel onnodige fouten en liep Sabalenka meteen uit naar een 4-0-voorsprong. Daardoor was het in de tiebreak geen moment echt spannend en kon Sabalenka zich nog wat missers permitteren.

Keys (28), eerder in het toernooi verantwoordelijk voor de uitschakeling van landgenote Jessica Pegula, werd in de derde set behandeld aan haar linkerknie. Ze slaagde er net niet om om net als in 2017 de eindstrijd te halen op Flushing Meadows.

Voor Sabalenka (25), de nieuwe nummer 1 van de wereld, wordt het haar tweede grandslamfinale. Begin dit jaar won ze de Australian Open. Sabalenka haalde dit jaar de laatste vier op Roland Garros en Wimbledon.

In de andere halve eindstrijd versloeg de Amerikaanse Coco Gauff eerder op de donderdagavond (lokale tijd) de Tsjechische Karolína Muchová, in twee sets (6-4 7-5). Die partij werd in het begin van de tweede set tijdelijk onderbroken vanwege demonstrerende klimaatactivisten op de tribune.

Vorig jaar ging de titel in New York naar de Poolse Iga Swiatek. Zij versloeg toen Ons Jabeur in de eindstrijd.