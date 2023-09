Tennisster Gauff ‘kan niet echt boos worden’ op klimaatactivisten

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft begrip voor de actie van de klimaatactivisten tijdens haar gewonnen partij in de halve finale van de US Open tegen Karolina Muchova. De wedstrijd moest ongeveer vijftig minuten worden stilgelegd omdat een van de activisten zich had vastgelijmd aan de vloer van het tennisstadion. “Ik heb liever dat het niet gebeurt tijdens mijn wedstrijd, maar ik was niet boos op de demonstranten”, zei de 19-jarige Amerikaanse.

“Ik geloof zeker in klimaatverandering”, zei Gauff. “Ik denk dat er dingen zijn die we beter kunnen doen. Het is duidelijk dat ik niet wil dat dit gebeurt als het 6-4, 1-0 in mijn voordeel staat en ik dat momentum wil vasthouden. Maar goed, als ze vonden dat ze dat moesten doen om hun stem te laten horen, dan kan ik er niet echt boos om worden”, aldus Gauff.

Na de lange onderbreking won Gauff de partij uiteindelijk met 6-4 7-5. Ze treft zaterdag in de finale Aryna Sabalenka uit Belarus. Sabalenka is vanaf maandag de nummer 1 van de wereld. Als Gauff de finale wint, dan stijgt ze naar de derde plaats op de wereldranglijst.