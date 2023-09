Van Dorp beloont ‘heel vet avontuur’ met finaleplaats in de skiff

Voor Simon van Dorp verlopen zijn eerste wereldkampioenschappen als skiffeur vooralsnog voorspoedig. De debutant in de individuele discipline was in de halve eindstrijd opnieuw de snelste van zijn race en hij maakt in Belgrado duidelijk dat er in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs serieus rekening met hem gehouden moet worden.

“Ik ben er trots op hoe ik dit toernooi laat zien dat ik hard kan roeien, op mijn eerste internationale toernooi in de skiff”, zei Van Dorp langs de kant van de rivier de Sava. “Ik vind het een heel vet avontuur en denk dat er na de WK nog veel meer in zit. Maar eerst wil ik het toernooi ook goed afmaken.”

Van Dorp (26) werd na de EK weggehaald uit de dubbelvier, omdat hij volgens de staf niet goed genoeg was. Hij zag de switch naar de skiff als een degradatie, maar hij was vastberaden in Belgrado het ongelijk van de coaches te bewijzen.

“Ik probeer niet te agressief naar de coaches over te komen”, aldus Van Dorp, die met zijn plek in de eindstrijd de skiff ook plaatste voor de Olympische Spelen van Parijs. “Maar voor mij is de finaleplaats wel een bevestiging dat mijn gevoel klopte en dat ik niet gek ben in hoe ik naar mezelf kijk.”

Van Dorp liet in de halve finales met een bekeken race de Deen Sverri Nielsen en Thomas Mackintosh uit Nieuw-Zeeland achter zich. “Iedereen was een goed potje aan het bluffen op de eerste 1000 meter en op de tweede 1000 meter heb ik goed aangevallen. Ik heb me eigenlijk geen moment zorgen gemaakt”, aldus Van Dorp.

“Ik voelde me fysiek sterk en we zitten nu echt wel op onze piek deze dagen. Zondag wil ik tijdens de finale kijken of ik wat meer oorlog in mijn kop kan hebben op de eerste 500 meter. Daarmee bedoel ik dat ik roei met een bepaalde agressie en onbezonnenheid. Het gevoel dat ik de concurrentie gewoon wil slopen. Deze race was nog niet de dood of de gladiolen, want ik was nog redelijk in controle en had nog wel een kracht over voor een extra eindsprint.”

Van Dorp durft nog niet te roepen dat hij zondag voor een gouden plak gaat. “Ik probeer er gewoon zo open-minded in te staan en zo hard mogelijk te roeien. Dat ik vandaag Nielsen en Mackintosh achter me hield, geeft wel veel vertrouwen.”

De finale van de skiff is zondag om 14.25 uur. De Duitser Oliver Zeidler, de regerend wereldkampioen, is de favoriet.