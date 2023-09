Wielrenster Kool wint sprint in Simac Ladies Tour voor Wiebes

De Nederlandse wielrenster Charlotte Kool heeft de derde etappe van de Simac Ladies Tour op haar naam geschreven. De 24-jarige sprintster van DSM-Firmenich won na een rit over 150 kilometer tussen Emmeloord en Lelystad de massasprint.

De Nederlandse Lorena Wiebes eindigde op de tweede plaats, voor Elisa Balsamo uit Italiƫ. Voor Kool is het de tweede zege in de rittenkoers na haar overwinning in de proloog. De Belgische Lotte Kopecky van SD Worx bleef in het bezit van de gele leiderstrui.

“We dachten dat het vandaag niet aan ons was om de achtervolging op ons te nemen en dat pakte goed uit”, zei Kool na afloop. “Normaal gesproken doen wij het werk, maar we hadden niet het geel, dus het was aan anderen. Iedereen in het team was daarom fris in de finale en je kunt zien wat een geweldige lead-out we kunnen realiseren.”

“We weten dat als ik kan sprinten, ik heel snel ben. Vandaag kon ik dat doen en dat pakte heel goed uit voor ons. Deze etappe was een groot doel voor ons, dus ik ben erg blij om met de ploeg de overwinning te pakken”, aldus Kool.

De etappe werd gekleurd door de Nederlandse rensters Anneke Dijkstra en Scarlett Souren, die samen met de Belgische Julie Sap na 10 kilometer op avontuur gingen. De drie pakten snel een ruime voorsprong, maar mede door het werk van SD Worx werd deze weer verkleind. Dijkstra werd als eerste ingelopen door het peloton, waarna Souren en Sap even later volgden. De Nederlandse Riejanne Markus, de nummer 2 van het klassement, ging op ruim 10 kilometer van de streep onderuit, maar kon even later weer aansluiten.

De Simac Ladies Tour duurt tot en met zondag. Zaterdag staat de koninginnenrit met start en finish in Valkenburg op het programma.