Alcaraz meldt zich af voor Daviscup na uitschakeling in US Open

Carlos Alcaraz heeft zich afgemeld voor de Daviscup na zijn nederlaag in de halve finales van de US Open. De Spaanse titelverdediger verloor in vier sets van de Rus Daniil Medvedev.

Albert Ramos neemt zijn plaats in. De Spanjaarden nemen het van 12 tot en met 17 september in Valencia in de groepsfase op tegen Tsjechië, Zuid-Korea en Servië. Alcaraz mist nu een wedstrijd tegen zijn rivaal Novak Djokovic, die voor Servië in actie komt.

De nummers één en twee van de poule plaatsen zich voor de knock-outfase, die in november in Malaga wordt gespeeld.