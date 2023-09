Belgische olympisch kampioene Derwael mist WK turnen

Turnster Nina Derwael uit Belgiƫ mist door een schouderblessure de WK turnen in Antwerpen (30 september tot 8 oktober). De olympisch kampioene aan brug blesseerde zich vrijdag tijdens een brugtraining. Haar schouder ging uit de kom bij de afsprong van het toestel, zo meldt de Gymnastiekfederatie Vlaanderen zaterdag.

“Een kinderdroom die in duigen valt”, reageerde Derwael op het missen van de wereldtitelstrijd. “Het zal zoals in 2013 een WK vanaf de tribunes zijn. Het is op dit moment nog moeilijk te bevatten.”

Derwael miste eerder dit jaar ook al de EK in Antalya, eveneens door een schouderblessure.

Ook de Belgische Lisa Vaelen mist de WK turnen in Antwerpen. De winnares van EK-brons op sprong kampt met klierkoorts.