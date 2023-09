Evenepoel gaat ondanks twijfels en tranen door in Vuelta

Remco Evenepoel had het vrijdag zwaar na zijn inzinking in de dertiende etappe van de Vuelta. Ondanks tranen en twijfels gaat de Belgische renner toch door. De titelverdediger in de Ronde van Spanje verloor ruim 27 minuten en is ver weggezakt in het algemeen klassement.

“Het was heel moeilijk. Ik heb best veel tranen gelaten en ik heb veel zitten twijfelen”, zei hij zaterdag voor de start tegen het Belgische Sporza. “Maar ik geef niet zomaar op. Ik ben niet ziek of gevallen. Ik ga door en maak er het beste van. Er zijn nog genoeg kansen op ritwinst en daar gaan we elke dag met de ploeg voor.”

Evenepoel heeft niet echt een verklaring voor zijn slechte dag. Maar hij wil daar nu ook niet mee bezig zijn. “Een plaats geven, dat is pas voor na de Vuelta. Er zijn echt nog kansen voor een volgende ritzege. We gaan ervoor, met een nieuwe manier van koersen.”