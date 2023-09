Evenepoel revancheert zich na inzinking met ritzege in Vuelta

Met winst in de veertiende etappe heeft Remco Evenepoel revanche genomen voor de inzinking die hem een dag eerder een plaats in de top van het klassement van de Ronde van Spanje kostte. De kopman van Soudal Quick-Step verloor vrijdag bijna een half uur op de concurrentie, maar de 23-jarige Belg ging een dag later al vroeg in de aanval.

Het was de tweede Pyreneeënrit met start in Frankrijk en een finish bergop in het Spaanse Larra-Belagua. 4 kilometer onder de top liet Evenepoel de Fransman Romain Bardet, zijn laatst overgebleven metgezel, achter en boekte hij zijn tweede ritzege in deze Vuelta. Dat deed hij met een voorsprong van zo’n 8 minuten op de groep favorieten.

Daarin reden de Amerikaanse klassementsleider Sepp Kuss van Jumbo-Visma en zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard, de nummers 2 en 3 in het algemeen klassement. Zondag volgt een minder zware rit van Pamplona naar Lekunberri. Maandag is de tweede rustdag.

Richting de eerste van twee cols van de buitencategorie, de Col Hourcère, was het uitgerekend Evenepoel die de aanval koos. Dat deed de Belg een dag nadat hij op meer dan 27 minuten van ritwinnaar Vingegaard op de Tourmalet was binnengekomen en het zicht op zijn tweede eindzege in de Vuelta was kwijtgeraakt. Er ontstond een grote kopgroep met renners als de Duitser Lennard Kämna en de Fransman Bardet. Jumbo-Visma en UAE Team Emirates, de twee ploegen die heersen in het klassement, vonden het best.

Op de tweede zware klim van de dag was de kopgroep volledig uit elkaar gevallen. Evenepoel en Bardet bleven vooraan over, met de Australiër Michael Storer een minuut er achter. In de groep klassementstoppers, met een achterstand van een kleine 5 minuten, probeerde de Spanjaard Juan Ayuso de Jumbo’s onder druk te zetten.

Evenepoel pakte net als op de Col Hourcère ook de 15 punten die er voor de bergtrui klaar lagen op de top van de Puerto de Larrau en kwam ook op de Puerto de Laza (3e categorie) als eerste boven. De Belg had duidelijk ook zijn zinnen gezet op de bergtrui, naast uiteraard de gewenste ritzege.

Vier kilometer onder de top liet Evenepoel ook Bardet achter zich en soleerde hij naar zijn tweede ritwinst, de prijs voor de strijdlust en de leiding in het bergklassement. Bardet finishte als tweede, de Belg Lennert Van Eetveld kwam op 6,5 minuten als derde binnen.