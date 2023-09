Gauff gaat op voor eerste grandslamtitel, Sabalenka voor tweede

Tennisster Coco Gauff gaat op de US Open op voor haar eerste grandslamtitel. De 19 jaar oude Amerikaanse neemt het in de finale op tegen Aryna Sabalenka uit Belarus, die vanaf maandag de nummer 1 van de wereld is.

Gauff stond vorig jaar in de eindstrijd van Roland Garros en toen bleek Iga Swiatek te sterk. De tiener stijgt bij winst van de US Open naar de derde plek op de mondiale ranglijst, achter Sabalenka en Swiatek.

Gauff kan de eerste Amerikaanse winnares worden van het grandslamtoernooi in de Verenigde Staten sinds Sloane Stephens in 2017. Serena Williams verloor in zowel 2018 als 2019 de finale.

De zes jaar oudere Sabalenka kan haar tweede grandslamtitel veroveren. Begin dit jaar was ze de beste op de Australian Open. In de vorige ronde was Sabalenka dicht bij uitschakeling: tegen de Amerikaanse Madison Keys kwam ze terug na een achterstand van 6-0 en 5-3.

De finale begint zaterdagavond om 22.00 uur Nederlandse tijd.