Golfer Luiten net buiten top 10 na derde dag Iers Open

Golfer Joost Luiten staat met nog één dag te gaan op het Iers Open net buiten de top 10. Hij deelt in Straffan de dertiende plek met zeven andere golfers. Luiten begon de dag als de nummer 10.

Luiten ging op de derde dag rond in 71 slagen, één minder dan het baangemiddelde. Daarmee bracht hij zijn totaalscore op -8. Luiten noteerde vier birdies en drie bogeys.

Met nog één ronde te lopen heeft Luiten een achterstand van vijf slagen op de Duitser Hurly Long (-13). De Engelsman Jordan Smith staat tweede met -12 en de Noord-Ier Rory McIlroy derde met -11.

De 37-jarige Luiten draait een tamelijk constant seizoen, met onder meer een tweede plaats in het BMW International Open en drie derde plaatsen. Afgelopen zondag eindigde hij als vijfde in de Omega European Masters in Zwitserland.