Kopecky verstevigt leiding met ritzege in Simac Ladies Tour

Wereldkampioene Lotte Kopecky heeft met succes haar leiderstrui verdedigd in de Simac Ladies Tour. De 27-jarige Belgische van SD Worx won de vierde etappe met start en finish in Valkenburg en verstevigde haar leiderspositie. Kopecky bleef na 131,6 kilometer haar ploeggenote Lorena Wiebes en de Poolse Katarzyna Niewiadoma voor.

Nog voor de finale van de rit in Zuid-Limburg raakte de Ladies Tour de nummer 2 uit het algemeen klassement kwijt. Riejanne Markus kwam door een val voor haar in de bevoorrading ten val en moest opgeven. Ook Lucinda Brand, de nummer 15 uit het klassement viel daarbij hard en stapte niet meer op. Kopecky had al voor de start ploeggenote Demi Vollering verloren. De winnares van de Tour de France Femmes is ziek en ging niet meer van start.

De Simac Ladies Tour eindigt zondag met een rit met start en finish in Arnhem.