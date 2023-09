Kuss vindt Vuelta nu al onvergetelijke ervaring

Met nog een week voor de boeg mag Sepp Kuss langzaamaan gaan denken aan de eindzege in de Ronde van Spanje. Voor de Amerikaan, normaal een meesterknecht bij Jumbo-Visma in de bergen, is het een geheel nieuwe situatie. “Ik heb deze rol nooit eerder ervaren. Dit geeft zo veel extra motivatie en vertrouwen”, vertelde Kuss na de veertiende etappe.

Die werd gewonnen door Remco Evenepoel, tot vrijdag wellicht de grootste concurrent buiten zijn eigen ploeg voor Kuss die in het klassement twee ploeggenoten achter zich weet: de Sloveen Primoz Roglic volgt op 1.34, de Deen Jonas Vingegaard is derde op 1.44. Het zijn de renners die hij de afgelopen jaren bijstond bij hun successen in grote rondes. Kuss hielp Roglic bij zijn overwinningen in de Vuelta (2019, 2020, 2021) en de Giro van dit jaar. Ook was hij present bij beide Touroverwinningen van Vingegaard, dit jaar en vorig jaar.

En nu zou het wel eens zijn succes kunnen worden. Ook in de tweede Pyrenee├źnrit kwam zijn positie niet in gevaar. “We wisten dat Remco gemotiveerd zou zijn om iets te laten zien vandaag. Maar we hadden de koers onder controle. De ploeg reed weer indrukwekkend. Het zal frustrerend zijn om tegen ons te rijden.”

Kuss noemt de Vuelta nu al onvergetelijk. “Wat er ook gebeurt verder”, aldus de 28-jarige Amerikaan.