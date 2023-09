Mannen dubbelvier bezorgen Nederlandse roeiploeg derde gouden plak

De mannen uit de dubbelvier hebben de Nederlandse roeiploeg de derde gouden medaille bezorgd op de WK in Belgrado. Lennart Van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten en Koen Metsemakers lieten de concurrentie ruim een bootlengte achter zich.

Het Nederlandse viertal kwam uit op een tijd van 5.52,33 en liet Italiƫ ruim 2 seconden achter zich: 5.54,58. De derde plaats was voor Polen (5.55,02).

Metsemakers en Wieten pakten op de vorige Spelen, in Tokio, ook goud in de dubbelvier. Dat deden ze toen samen met Dirk Uittenbogaard en Abe Wiersma.

Eerder op de dag veroverde Nederland ook goud in de tweezonder en vierzonder voor vrouwen. Zondag is Nederland ook nog in vier medailles vertegenwoordigd.