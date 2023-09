Martín wint sprintrace bij GP San Marino in MotoGP

De Spaanse motorcoureur Jorge Martín heeft de sprintrace gewonnen in de MotoGP van de Grote Prijs van San Marino. De Pramac-rijder verkleinde daarmee het gat in de WK-stand op leider Francesco Bagnaia tot 45 punten. De Italiaan moest ook zijn landgenoot Marco Bezzecchi voorlaten en eindigde als derde.

Martín was vanaf pole gestart nadat hij zaterdag het vrijdag door Bezzecchi gereden ronderecord op het circuit van Misano met een halve seconde had verbeterd. Zondag in de Grote Prijs start hij opnieuw vanaf de eerste startrij. Bagnaia was vorige week in de GP van Catalonië nog slachtoffer van een zware valpartij maar oogde voor eigen publiek goed hersteld. Hij hield de Spanjaard Dani Pedrosa net achter zich in de strijd om de laatste podiumplaats.