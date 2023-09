Medvedev verslaat Alcaraz, treft Djokovic in finale US Open

Daniil Medvedev heeft vrijdag de halve finale van de US Open gewonnen van de Spanjaard Carlos Alcaraz. De Rus versloeg de 20-jarige in vier sets: 7-6 (3) 6-1 3-6 6-3. De halve finale duurde ruim drie uur en een kwartier. In de finale treft Medvedev zondag de Serviër Novak Djokovic.

Tennisfans hoopten de afgelopen weken juist op een finale tussen Djokovic en Alcaraz, een herhaling van de eindstrijd op Wimbledon. In plaats daarvan wordt het een herhaling van de finale van de US Open in 2021. Medvedev versloeg Djokovic toen.