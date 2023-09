Minuut stilte bij kickboksevenement Badr Hari voor Marokko

Het kickboksevenement Glory 88 in Parijs waar Badr Hari het zaterdagavond opneemt tegen de Brit James McSweeney is begonnen met een minuut stilte voor de slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Dat heeft organisatie Glory laten weten.

“We gaan vanavond zeker stilstaan bij dit verschrikkelijke nieuws”, zei de woordvoerster van de Glory eerder zaterdag. Volgens de woordvoerster is iedereen met zijn gedachten bij de slachtoffers. “Normaal is iedereen nu gefocust op de wedstrijden en zijn ze volop in de voorbereiding. Maar er is veel spanning en verdriet.”

Bij de wedstrijden in Parijs worden veel Marokkanen verwacht. Er zijn in totaal 4000 kaarten verkocht. De verwachting is dat het voor een groot deel Marokkaanse fans zullen zijn. Badr Hari keert in Parijs voor het eerst terug in de ring nadat hij vorig jaar zijn afscheid had aangekondigd.