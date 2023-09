Nederlandse turners verliezen in laatste WK-test van België

Turners Bart Deurloo, Jermain Grunberg, Jordi Hagenaar, Loran de Munck en Martijn de Veer hebben in Gent een interland tegen hun Belgische collega’s verloren. De ploeg van bondscoach Dirk van Meldert kwam tot een totaal van 245,000 punten, terwijl de Belgen uitkwamen op 246,750. De interland gold tevens als derde WK-kwalificatiewedstrijd voor Oranje.

Grunberg, die in Gent een foutloze rondgang langs de zes toestellen kende, was de beste Nederlandse meerkamper met 81,800 punten. Daarmee eindigde hij nipt achter Victor Martinez uit België (82,150). Hagenaar (78,500) en Deurloo (78,350) eindigden op plek vier en vijf. De Munck, die op drie toestellen in actie kwam, was vooral sterk op voltige (15,00).

Casimir Schmidt, die eerder de eerste twee WK-kwalificaties won, kwam zaterdag uit voorzorg niet in actie. Bij Schmidt schoot er tijdens de warming-up aan het eerste toestel, de ringen, iets in de zijkant van zijn rib. “Dat blokkeerde. Het belemmerde ook wel zo erg dat ik geen wedstrijd kon doen, het ging gewoon niet. Dat is ook topsport helaas”, zei Schmidt, die in aanloop naar de tweede kwalificatie van twee weken geleden ook al kampte met kleine pijntjes. “Vandaag voelde ik me eigenlijk weer echt heel fit. Nu heb ik er weer een nieuw klein dingetje bij. Ik spaar ze allemaal”, lachte hij. “Zoals ik het nu voel is dat het, een klein dingetje. Ik maak me geen zorgen voor de WK.”

Bondscoach Van Meldert maakt binnenkort de definitieve WK-ploeg bekend. Er mogen vijf turners en een reserve naar de WK, die van 30 september tot en met 8 oktober in Antwerpen worden gehouden.

Het resultaat in Gent stemde Van Meldert tevreden. “Ik denk dat de ploeg er goed voorstaat”, zei de bondscoach. “Er waren wat kleine foutjes, maar over het algemeen was het goed. 245 punten zonder Casimir is goed, heel goed zelfs. Dat betekent dat we 248, 249 kunnen halen met hem erbij. Natuurlijk moeten we zien hoe het straks met hem gaat. Zijn rib was wat geblokkeerd en op zich zou dat geen probleem moeten zijn. Het was heel onverstandig geweest om vandaag te turnen.”

Doelstelling van de Nederlandse turners is het behalen van een plek bij de beste twaalf landenteams om zodoende rechtstreekse teamplaatsing voor de Olympische Spelen in Parijs af te dwingen.