Oldenburg bekroont revalidatie na breuk nekwervel met wereldtitel

Na de gouden plak voor de vrouwen vierzonder op de WK in Belgrado ging de aandacht vooral uit naar Marloes Oldenburg. Zij brak eind vorig jaar een nekwervel tijdens een vakantie in Oostenrijk en haar toekomst in het roeien was onduidelijk.

“Ik ben extreem gelukkig dat ik nog leef en alles komt echt wel weer terug. Het gaat alleen ontzettend lang duren”, liet ze in oktober optekenen. Minder dan een jaar later bekroonde ze haar herstel met de mondiale titel.

“Dit had ik kort na het ongeluk nooit durven dromen. Vanochtend heb ik nog naar een filmpje gekeken dat ik niet eens op een stoel kon zitten”, zei Oldenburg (35) na het veroveren van de wereldtitel langs de kant van de roeibaan in Belgrado.

“We hebben deze week wel een paar keer stiekem op de kamer gezegd dat we denken wereldkampioen te kunnen worden. Dat was geen vals zelfvertrouwen, blijkt nu. We hebben een dijk van een race gevaren. We zijn stoïcijns gebleven en hebben niet omgekeken en ons plan uitgevoerd. Na de finish dacht ik wel even: wat is nou precies 6 minuten roeien? Eigenlijk helemaal niks.” Met die slotzin refereerde ze aan haar lange revalidatietraject.

De andere drie roeisters gaven aan dat de voorbereiding met twijfels omringd was. Lange tijd was het onzeker of de ploeg wel in deze samenstelling richting de Olympische Spelen van Parijs kon gaan werken.

“Ik heb hier geen woorden voor”, zei Benthe Boonstra kort na de finish. “Het veld is zoveel sterker geworden en dan gebeurt dit.” Hermijntje Drenth: “We bleven maar pushen na 1250 meter en ineens liepen we weg. Ze kwamen niet mee, terwijl Roemenië altijd nog wel terugkomt. Maar we hielden ze gewoon af. We geloven het nog niet helemaal.”

De gouden plak van de vierzonder is de meest verrassende wereldtitel voor de Nederlandse ploeg tot nog toe. “Toen we hoorden van de wereldtitel in de tweezonder zaten we op de ergometer. Onze wattages schoten omhoog en we dachten: wat zij kunnen, dat kunnen wij ook”, aldus Tinka Offereins. “Stoïcijns is wel ons woord geworden. We proberen ons niet af te laten leiden en gewoon in ons bubbeltje te blijven.”

De credits gingen ook naar de ervaren Oldenburg, die gedurende het toernooi nog met verbeterpunten kwam. “De andere drie waren al aan het juichen na de halve finale, maar ik kon nog niet genieten. In dat opzicht vullen we elkaar supergoed aan.”

De WK roeien duren tot en met zondag. Op de slotdag is Nederland in vier finales vertegenwoordigd.