Opponent Oranje op Daviscup Finals wint gemengd dubbel US Open

De Finse tennisser Harri Heliovaara heeft op de US Open samen met Anna Danilina uit Kazachstan het gemengd dubbelspel gewonnen. Het duo verraste in de finale het Amerikaanse duo Jessica Pegula/Austin Krajicek: 6-3 6-4. Pegula en Krajicek waren als eerste geplaatst in New York.

Heliovaara en Danilina hadden nog nooit een grandslamtoernooi gewonnen. Ze schreven zich vlak voor de deadline in als koppel.

Heliovaara doet volgende week ook mee aan de Daviscup Finals, waar Finland in de groep zit bij Nederland. Dinsdag nemen Oranje en de Finnen het al tegen elkaar op in de Kroatische stad Split.