Roeiers dubbelvier zien Nederland ‘pieken op het juiste moment’

De Nederlandse roeiers van de dubbelvier denken dat Nederland op de WK in Belgrado beloond is voor de minutieuze voorbereiding van de laatste jaren. De ploeg van bondscoach Eelco Meenhorst pakte zaterdagmiddag liefst drie gouden medailles, een unicum voor het Nederlandse roeien op wereldkampioenschappen.

“Ik denk dat we hier pieken op het juiste moment”, aldus Tone Wieten, die met de dubbelvier wereldkampioen werd. “Er is tot in detail nagedacht over de trainingsprogramma’s en per individu krijgen we sinds een paar jaar aparte aanpassingen. De een moest eerder rust nemen, de ander nog een paar dagen doortrainen, zodat iedereen op de finaledag op zijn best zou zijn.”

Wieten loopt al een aantal jaren mee en maakte de professionaliseringsslag bij de roeibond van dichtbij mee. “Ik zit er sinds 2015 bij en in 2019 zijn we de samenwerking met fysiologen begonnen. Vroeger maakten de coaches de schema’s zelf. Die kennis die we in huis hebben gehaald, blijkt goed te werken.”

Wieten zag met zijn ploeggenoten de tweezonder en de vierzonder bij de vrouwen eerder op de dag wereldkampioen worden. “De eerste gouden plak zagen we toen we net de bus uitkwamen en de tweede tijdens het opwarmen. Het zegt wel iets over de fitheid van de groep. Toen ik dat zag, dacht ik: het zou ons ook best weleens kunnen lukken.”

De roeiers hebben nu een aantal weken vrij en starten dan de voorbereiding op het olympische jaar. “We hebben het er nog niet over gehad, maar er zou zomaar een biertje in kunnen gaan. Ik ga nu even lekker slecht leven”, bekende Wieten. “Niet in de zin van dat ik me klem ga zuipen, maar wel dat ik even drie weken niet aan roeien ga denken.”

Volgens teamgenoot Finn Florijn zijn het nu al historische wereldkampioenschappen voor Nederland. “Voor het roeien is het hartstikke mooi dat er zoveel belangstelling is en we zulke goede resultaten boeken. Wat we hier presteren is denk ik uniek. We hebben alles ingezet op deze WK en op de wedstrijden hiervoor trainden we ‘eroverheen’ en waren we minder, dat heeft goed uitgepakt”, aldus Florijn, wiens zus Karolien zondag ook favoriet is voor de wereldtitel in de skiff.

“Ik weet niet of ik zondag kan kijken of dat ik te zenuwachtig ben, maar misschien kan ik het net over mijn hart verkrijgen. We opereren tegenwoordig veel meer als één team dan in het verleden. Ik kan niet wachten op meer medailles. Ik heb nu in ieder geval iets bereikt wat mijn vader niet heeft.”

Ronald Florijn, de vader van Karolien en Finn, werd nooit wereldkampioen maar wel twee keer olympisch kampioen.