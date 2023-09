Roeiers zaterdag in vijf WK-finales in actie, zondag in vier

De Nederlandse roeiers komen zaterdagmiddag op de WK in Belgrado in vijf finales in actie. Zondag staan er voor de roeiploeg vier finales op het programma in de Servische hoofdstad.

Zaterdag is Nederland bij zowel de vrouwen als de mannen vertegenwoordigd in de finales van de dubbelvier en vier-zonder. Ook de Nederlandse twee-zonder strijdt zaterdag om de medailles.

Zondag is het de beurt aan de dubbeltwee, de skiff bij zowel de mannen als de vrouwen en de Holland Acht.

De Nederlandse ploeg wist in de olympische klassen nog nooit meer dan één gouden medaille te winnen op de WK. Vorig jaar pakte de Nederlandse afvaardiging met Karolien Florijn goud bij de skiff voor vrouwen. Florijn is in Belgrado favoriet om haar titel te prolongeren.

Afgezien van de Holland Acht verzekerden alle boten in de finale zich van plaatsing voor de Olympische Spelen van Parijs. De Holland Acht moet zondag bij de beste vijf eindigen.