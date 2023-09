Roeisters Clevering en Meester wereldkampioen in tweezonder

Roeisters Ymkje Clevering en Veronique Meester zijn op de WK in Belgrado wereldkampioen geworden in de tweezonder. Het Nederlandse duo, dat tot een tijd van 7.20,52 kwam, liet Australië (7.22,90) en Roemenië (7.24,33) achter zich.

Clevering en Meester, beiden 28 jaar oud, werden in mei nog tweede tijdens de EK in het Sloveense Bled. Ze moesten toen Roemenië nog voor zich dulden.

Het goud van Clevering en Meester is de eerste medaille voor de Nederlandse roeiploeg in Belgrado. De roeiers hebben zich voor negen finales geplaatst in de olympische klasses.

De WK roeien duren tot en met zondag.