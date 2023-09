Tiller houdt Van Poppel van tweede ritzege in Groot-Brittannië

Rasmus Tiller heeft Danny van Poppel van de tweede ritzege afgehouden in de Ronde van Groot-Brittannië. De 27-jarige Noor van Uno-X was de beste in de sprint van de zevende etappe na 170,9 kilometer tussen Tewkesbury en Gloucester. Tiller versloeg Van Poppel en de Brit Stephen Williams.

De leiderstrui blijft met een rit te gaan om de schouders van Wout van Aert, die als twaalfde finishte. De Belg van Jumbo-Visma, die in de slotfase nog in de aanval was gegaan, heeft een kleine voorsprong op Van Poppel en Tiller.

De Ronde van Groot-Brittannië eindigt zondag met een rit van Margam Country Park naar Caerphilly over 166,8 kilometer.