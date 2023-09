Volleyballers ten koste van Duitsland naar kwartfinales op EK

De Nederlandse volleyballers hebben zich ten koste van Duitsland verzekerd van een plek in de kwartfinales van het EK. Oranje was in de Italiaanse stad Bari in vijf sets te sterk voor de Duitsers. Het werd na 2 uur en een kwartier 25-20 25-23 en 22-25 18-25 15-12 voor de ploeg van bondscoach Roberto Piazza.

Bij de laatste acht neemt Nederland het op tegen titelhouder Italië, dat eerder op de avond Noord-Macedonië met 3-0 kansloos liet. Italië, een van de gastlanden, is nog ongeslagen op het EK. Oranje verloor in de groepsfase alleen van Polen.

Twee jaar geleden verloor Nederland in de kwartfinales van het EK van Servië. De Serviërs verloren bij de laatste vier van de uiteindelijke kampioen Italië.