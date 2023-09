Amerikaanse Gauff (19) pakt op US Open eerste grandslamtitel

De Amerikaanse tennisster Coco Gauff heeft op de US Open haar eerste grandslamtitel veroverd. De 19-jarige Gauff versloeg in de finale de Belarussin Aryna Sabalenka met 2-6 6-3 6-2.

De als zesde geplaatste Gauff stond voor de tweede keer in de finale van een grandslamtoernooi. Vorig jaar verloor ze in de eindstrijd van Roland Garros van de Poolse Iga Swiatek.

Gauff is de eerste Amerikaanse winnares van de US Open sinds Sloane Stephens in 2017. Serena Williams stond in 2018 en 2019 in de finale.

Sabalenka had haar tweede grandslamtitel kunnen pakken. Begin dit jaar won zij de Australian Open. Sabalenka is vanaf maandag wel de nieuwe nummer 1 van de wereld. Gauff bezet op de nieuwe mondiale ranglijst de derde plek.