Basketballers Canada pakken brons op WK ten koste van VS

De basketballers van Canada hebben op het WK in Manila het brons veroverd. Dat deed de ploeg, met dank aan topschutter Dillon Brooks, door in de ’troostfinale’ het team van de Verenigde Staten na verlenging te verslaan: 127-118. Het was de eerste WK-medaille ooit voor de Canadezen.

De Amerikanen waren vrijdag al verrassend uitgeschakeld door Duitsland, dat later op zondag Serviƫ treft in de finale.

Brooks, die komend seizoen gaat uitkomen voor Houston Rockets, kwam tot 39 punten, vier rebounds en vijf assists. Niet eerder bereikte een speler op een WK in een duel om een medaille zo’n hoge score.

Bij Team USA, dat een aantal spelers miste wegens ziekte, was Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves) de topscorer met 24 punten. Het vierde kwart was geƫindigd bij een score van 111-111. De Amerikanen verloren nooit eerder een wedstrijd om het brons. De vierde plaats was in ieder geval beter dan de zevende, vier jaar geleden. Dat was het slechtste WK-resultaat ooit voor de vijfvoudig wereldkampioen.