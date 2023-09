Belg Merlier wint GP Fourmies, Nederlandse renners buiten top 10

De Nederlandse wielrenners hebben geen rol van betekenis kunnen spelen in de GP de Fourmies. De eendaagse wielerkoers in het noorden van Frankrijk eindigde zoals verwacht in een massasprint, maar onder anderen kanshebbers Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen eindigden buiten de top 10. De Belg Tim Merlier, teamgenoot van Jakobsen bij Soudal Quick-Step, was duidelijk de sterkste.

In de rit over een kleine 200 kilometer kreeg een kleine kopgroep een beetje ruimte van de sprintersploegen. Met nog ruim 10 kilometer te gaan werden steeds meer koplopers ingerekend. Tweevoudig Belgisch kampioen Merlier zat goed na de laatste bocht en bleef op het korte laatste rechte stuk zijn landgenoot Gerben Thijssen en de Italiaan Matteo Moschetti voor.

Groenewegen werd vorig jaar nog tweede achter Caleb Ewan, maar kwam nu onder andere door materiaalproblemen niet echt aan sprinten toe. Wereldkampioen Mathieu van der Poel reed mee in zijn regenboogtrui.