Dabrowski en Routliffe winnen vrouwendubbelspel US Open

Tennissters Gabriela Dabrowski en Erin Routliffe hebben op de US Open de titel veroverd in het vrouwendubbelspel. De Canadese en de Nieuw-Zeelandse versloegen in de finale de Duitse Laura Siegemund en de Russin Vera Zvonareva met 7-6 (9) 6-3. De twee sets duurden 2 uur en 15 minuten.

Voor beiden is het de eerste grandslamtitel in het vrouwendubbelspel uit hun loopbaan. Opmerkelijk genoeg verloor Routliffe op alle andere drie de grandslamtoernooien van dit jaar in de eerste ronde.

Dabrowski (31) en Routliffe (28) waren als zestiende geplaatst in New York.