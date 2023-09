Djokovic gaat op US Open tegen Medvedev op voor 24e grandslamtitel

Novak Djokovic gaat in de finale van de US Open op voor zijn 24e grandslamtitel. De Servische nummer 2 van de wereld neemt het op tegen de Rus Daniil Medvedev. Het is een herhaling van de eindstrijd van 2021, toen Medvedev verrassend in drie sets (6-4 6-4 6-4) wist te winnen. Dat is vooralsnog de enige grandslamtitel van de mondiale nummer 3.

Voor de 36-jarige Djokovic is het al zijn vierde grandslamfinale van het jaar. Hij won dit seizoen de Australian Open en Roland Garros, terwijl hij in de finale van Wimbledon verloor van Alcaraz.

Djokovic kan qua aantal gewonnen grand slams op gelijke hoogte komen met de Australische Margaret Court, die het merendeel van haar titels won voor de invoering van het proftennis. Serena Williams kwam tot 23 grandslamtitels.

Medvedev gaat zijn eerste grandslamfinale sinds begin 2022 spelen. Hij verloor toen ondanks een 2-0-voorsprong in sets in een meeslepende vijfsetter van Rafael Nadal.

De mannenfinale begint om 22.00 uur Nederlandse tijd.