Duitse basketballers kloppen Servië en pakken eerste wereldtitel

De basketballers van Duitsland zijn voor de eerste keer wereldkampioen geworden. Op de Filipijnen was de ploeg van bondscoach Gordon Herbert met 83-77 te sterk voor Servië, dat net als in 2014 niet verder kwam dan de tweede plaats. Duitsland stond nog nooit eerder in de finale van een WK.

Duitsland schakelde in de halve finale verrassend de ploeg van de Verenigde Staten uit, dat met vijf wereldtitels recordhouder is. De Amerikanen grepen ook naast het brons door de nederlaag tegen Canada.

De finale ging in de eerste twee kwarten gelijk op. Halverwege stond het gelijk: 47-47. In het derde kwart nam Duitsland steeds verder afstand, onder leiding van uitblinker Dennis Schröder. De speler van Toronto Raptors maakte 28 punten en werd daarmee de meest waardevolle basketballer van de finale. In het vierde kwart kwam Servië terug en werd het nog even spannend, maar toen stond de 29-jarige Schröder weer op.

Duitsland had tot nu toe als beste resultaat een derde plaats in 2002. Vier jaar geleden kwam het land niet verder dan de teleurstellende achttiende plek. Spanje, de titelverdediger, werd vorig weekend al uitgeschakeld.