Holland Acht wordt tweede achter de Britten op WK roeien

De roeiers van de Holland Acht zijn op de WK roeien in Belgrado als tweede geëindigd in de finale. Het goud ging naar de Britten, die iets meer dan een seconde sneller waren: 5.24,20 om 5.25,23.

De Holland Acht werd in Servië vertegenwoordigd door Mick Makker, Gert-Jan van Doorn, Jacob van de Kerkhof, Sander de Graaf, Guillaume Krommenhoek, Jan van der Bij, Olav Molenaar en Guus Mollee. Dieuwke Fetter was de stuurvrouw.

Op de vorige WK, in het Tsjechische Racice, pakte de Holland Acht ook zilver.

De Holland Acht was de laatste Nederlandse boot die in actie kwam op de WK roeien. In totaal was Nederland in de olympische klassen in negen finales vertegenwoordigd. Er werden vijf gouden medailles gepakt.