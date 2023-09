Motorcoureur Bendsneyder finisht als dertiende in de Moto2

Motorcoureur Bo Bendsneyder is bij de Grote Prijs van San Marino als dertiende over de finish gekomen in de Moto2. Hij had ruim 23 seconden achterstand op winnaar Pedro Acosta. De Spaanse klassementsleider bleef de Italiaan Celestino Vietti en zijn landgenoot Alonso López voor.

Bendsneyder startte van de vijftiende plek en slaagde er in een paar plaatsen naar voren te rijden. Zonta van den Goorbergh zette zaterdag de twaalfde tijd neer in de kwalificaties. Maar hij viel uit na een botsing in de vijfde ronde.