Ritzege oud-wereldkampioen Rui Costa in Vuelta

De Portugees Rui Costa heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. De voormalig wereldkampioen van Intermarché-Circus-Wanty versloeg na een rit van Pamplona naar Lekunberri zijn twee medevluchters in de sprint. De Duitser Lennard Kämna werd tweede, de Colombiaan Santiago Buitrago derde.

De rode leiderstrui van Sepp Kuss (Jumbo-Visma) kwam niet in gevaar. De Amerikaan, die finishte in een groep op een kleine 3 minuten van de ritwinnaar, heeft in het klassement zijn ploeggenoten Primoz Roglic en Jonas Vingegaard als naaste belagers. Maandag is de tweede rustdag van deze Vuelta.

Het succes voor de 36-jarige Portugees volgde tien jaar na zijn laatste ritzege in een grote ronde (Tour) en zijn gewonnen wereldtitel in Florence. Rui Costa tekende afgelopen winter in de herfst van zijn loopbaan bij het Belgische team waarvoor hij al vroeg in het jaar drie zeges boekte. “Er was meteen vertrouwen in mij en ik begon het jaar ook goed. De Tour liep niet zoals gewenst. Daarop werd besloten dat ik de Vuelta ook zou rijden”, vertelde hij. “Dit geeft heel veel bevrediging want er is veel werk aan voorafgegaan.”

De rit gold als een zogenoemde overgangsetappe. Na twee zware dagen in de Pyreneeën kregen de renners een berg van de derde en twee van de tweede categorie te bedwingen. Remco Evenepoel had opnieuw wel zin in een ontsnapping, bleek al vanaf de start. De Belg, na een inzinking vrijdag kansloos voor het klassement en een dag later ritwinnaar, mikte wellicht op het verzamelen van punten voor de bergtrui.

Op de Puerto de Lizarraga, een lange maar niet zo steile klim, was zijn poging succesvol. Evenepoel zag een omvangrijke groep aansluiten en bereikte als eerste de top, zoals hij dat ook op de tweede klim deed, in gezelschap van nog negen renners. Op de laatste helling, de Puerto de Zuarrarrate met de top op minder dan 8 kilometer van de finish, gingen Rui Costa en Buitrago op jacht naar de ritzege. Kämna achterhaalde het tweetal in de afdaling, maar ging onderuit.

Het tweetal vooraan nam weinig risico meer en lette vooral op elkaar. Daardoor kon Kämna terugkeren vooraan op een kilometer voor de finish. De Duitser leek zelfs nog te gaan winnen, maar Rui Costa passeerde hem net voor de streep.