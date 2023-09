Roeicoach Meenhorst hoopt dat ‘gekkenhuis’ voorbode is voor Spelen

Eelco Meenhorst, de bondscoach van de Nederlandse roeiers, zag zijn ploeg op de WK in Belgrado excelleren op het juiste moment. Maar liefst vijf keer werd er goud gewonnen door een Nederlandse boot. De verwachtingen richting de Olympische Spelen van Parijs zullen hooggespannen zijn.

“Deze week was een gekkenhuis”, aldus Meenhorst. “Je werkt hier heel lang naartoe, maar dat het zó goed valt, is een heel bijzondere ervaring. Dit moet echt even bezinken. Dit voelt echt als loon naar werken, want we werken hier al een paar jaar zo hard aan. Dit is het resultaat van een langetermijninvestering.”

In de aanloop naar het toernooi op het Servische Savameer had Meenhorst al laten optekenen vol in te zetten op gouden medailles. “Op een gegeven moment wist ik door de data dat we er heel goed voor stonden, maar dan nog vraag je je af wat het waard is. Maar dat het zo goed zou gaan, dat is wel even genieten. Ons plan is extreem goed gelukt.”

Met naast vijf wereldtitels ook drie keer zilver eindigde Nederland bovenaan het medailleklassement. “Ik heb na de Spelen van Tokio geroepen dat ik dacht dat we het beste roeiland ter wereld konden worden. Mensen vroegen zich af of ik dat wel moest zeggen, maar nu staan we op het punt dat ook echt te worden.”

Meenhorst besloot de mannen en vrouwen samen te laten trainen en afscheid te nemen van de verschillende eilandjes binnen de roeibond. Van diverse coaches werd afscheid genomen en Meenhorst heeft het nu over de hele breedte voor het zeggen.

“De lat ligt nu heel hoog en we hebben een heel goede groep roeiers. Je leert van de beste roeiers en als de lat hoog ligt, dan gaat iedereen daar naartoe”, aldus de coach. “Het wordt heel interessant of we volgend jaar weer op dit niveau kunnen zijn.”

Technisch directeur Hessel Evertse liet eerder deze week optekenen deze WK als een blauwdruk te zien voor de Spelen van volgend jaar. “Als ik dat hoor dan fluit ik Hessel terug. We hebben één doelstelling en dat is goud bij zowel de mannen als de vrouwen. Bij de vrouwen is dat nog nooit gebeurd. Daar blijf ik bij en dat is ook met NOC*NSF afgesproken. Dan zijn de Spelen voor mij geslaagd.”

Op de Spelen van Tokio pakte Nederland één keer goud, twee keer zilver en twee keer brons.