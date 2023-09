Roeiers mikken op meer gouden medailles op slotdag WK

De Nederlandse roeiers mikken op de slotdag van de WK in Belgrado op meer gouden medailles. In totaal is Nederland zondagmiddag in vier finales vertegenwoordigd.

Op de laatste dag van de wereldkampioenschappen komen Stef Broenink en Melvin Twellaar om 13.39 uur in actie in de finale van de dubbeltwee, waarna Karolien Florijn en Simon van Dorp uitkomen in de finales van de skiff. Florijn is de regerend wereldkampioene. Het toernooi wordt afgesloten met de eindstrijd van de Holland Acht. Voor laatstgenoemde boot staat nog plaatsing voor de Olympische Spelen van Parijs op het spel. Daarvoor is een plek bij de beste vijf nodig.

De Nederlandse ploeg veroverde zaterdag liefst drie gouden medailles en één zilveren. Zo werden de tweezonder en de vierzonder voor vrouwen wereldkampioen, evenals de dubbelvier voor mannen.

Nooit eerder won Nederland meer dan één gouden plak op de WK in de olympische klasses.