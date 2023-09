Rolstoeltennisster De Groot wint twaalfde grand slam op een rij

Rolstoeltennisster Diede de Groot heeft op de US Open haar twaalfde grandslamtoernooi op een rij gewonnen. De nummer 1 van de wereld liet in de finale de Japanse Yui Kamiji met 6-2 6-2 kansloos. De partij in het Louis Armstrong Stadium, het tweede stadion van Flushing Meadows, duurde 74 minuten.

De 26-jarige De Groot verloor in 2020 op Roland Garros voor het laatst een wedstrijd op een grand slam. Het toernooi in Parijs werd toen vanwege de uitbraak van het coronavirus eenmalig in het najaar, na de US Open, gespeeld.

De Groot was al voor de zesde keer op een rij de beste in New York. Het was al haar twintigste grandslamtitel in totaal.

Tijdens de mannenfinale tussen Novak Djokovic en Daniil Medvedev werd De Groot kort gehuldigd in het Arthur Ashe Stadium. Ze kreeg na de eerste set van Djokovic – Medvedev een luid applaus van de Amerikaanse fans.