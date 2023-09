Spaanse motorcoureur Martín zegeviert in MotoGP

De Spaanse motorcoureur Jorge Martín heeft bij de GP van San Marino de overwinning in de MotoGP-klasse geboekt. Hij bleef op het circuit in Misano de Italiaan Marco Bezzecchi voor. Francesco Bagnaia eindigde als derde.

Bagnaia kwam vorige week bij de Grote Prijs van Catalonië ten val. De Zuid-Afrikaan Brad Binder kon hem niet ontwijken en reed over zijn benen heen. Hij liep meerdere kneuzingen op, maar bleek fit genoeg om in San Marino weer op de motor te stappen. Bagnaia deed ook weer meteen mee om de winst, maar moest de zege aan Martín laten. De motorcoureur van Pramac was zaterdag ook de beste in de sprintrace en de kwalificatie.

Bagnaia blijft wel leider in de WK-stand.