Van Aert slaat aanval af en wint Ronde van Groot-Brittannië

De Belg Wout van Aert heeft de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. In de achtste en laatste etappe, van Margam Country Park naar Caerphilly, probeerde de jonge Spanjaard Carlos Rodríguez nog een gooi te doen naar de eindzege. De renner van Ineos Grenadiers won de rit, maar zag kort achter hem Van Aert finishen. Het verschil was niet groot genoeg om de Belg van Jumbo-Visma nog de leiderstrui te ontfutselen.

Onderweg reed lang een kopgroep van zes renners voorop, met daarbij de jonge Nederlander Casper van Uden. De DSM-renner was een gevaar voor het klassement waardoor Jumbo-Visma met leider Van Aert de controle hield. Op de lastige klimmetjes halverwege de rit werden de vluchters bijgehaald en probeerde de Brit Stephen Williams, achtste in het klassement, een ontsnapping op te zetten. Hij kreeg Rodríguez mee.

Met nog een kleine 20 kilometer te rijden en een marge van 40 seconden voor de koplopers zette Jumbo-Visma de achtervolging in. Op de voorlaatste doorkomst van Caerphilly Mountain bleef alleen Rodríguez vooraan over. Maar de renner van Ineos Grenadiers wist een select groepje achter zich waarin Van Aert het werk moest doen. 11 seconden achter Rodríguez hield hij de Australiër Damien Howson achter zich in de sprint om de tweede plaats.

Achter Van Aert eindigde de Noor Tobias Johannessen op 3 seconden als tweede in het eindklassement. Howson werd daarin derde.