Wereldkampioene Florijn wil nu weer sociale contacten onderhouden

Wereldkampioene Karolien Florijn gaat na de WK haar skiff voorlopig even onberoerd laten. De afgelopen maanden stond alles in het teken van de wereldkampioenschappen in Belgrado en ze maakte haar favorietenrol met verve waar.

“Ik richt mijn leven echt helemaal in op het roeien”, aldus de 25-jarige Florijn. “Daarom ga ik nu even drie weken helemaal niks doen en weer wat sociale contacten onderhouden. Ik ga ook weer eens langs bij mijn familie in Duitsland. Fysiek en mentaal moet ik weer een beetje opladen.”

Florijn liet de concurrentie ver achter zich op het Savameer in de hoofdstad van Servië. “Maar je moet niet te vroeg denken dat je er bent en gefocust blijven, want 2 kilometer is best wel lang. Als je er even te makkelijk over denkt, dan halen ze je zo in”, aldus de Nederlandse, momenteel een klasse apart in de skiff. Ze was ruim 5 seconden sneller dan regerend olympisch kampioene Emma Twigg uit Nieuw-Zeeland.

“Ik ben gewoon heel erg gedreven om te winnen. Niet winnen vind ik niet zo leuk. Al wordt het me niet makkelijk gemaakt. Ik moet mezelf elke keer weer bewijzen, elk moment dat je hebt om hard te roeien wil je laten weten dat je de beste bent.”

Florijn bracht het aantal gouden medailles op de WK op vijf. “Echt bizar, dat is nog nooit in de geschiedenis gebeurd. Ik denk dat Nederland bij uitstek het allerbeste roeiland ter wereld is”, aldus de dochter van oud-roeier Ronald Florijn. Zaterdag werd haar broer Finn Florijn al wereldkampioen.

“Ik heb niet alles gevolgd zaterdag, want dat was te veel spanning en ik probeerde me af te sluiten. Maar vanaf nu ga ik alles terugkijken. Al moet ik toegeven dat ik de race van Finn wel stiekem via een stream heb bekeken.”

Na een korte vakantie gaat de Nederlandse roeiploeg zich richten op de Olympische Spelen van Parijs. “Het is heel fijn dat de tussenstappen allemaal goed zijn gegaan, maar het allerhoogste doel is natuurlijk goud op de Spelen van volgend jaar. Na drie weken vrij gaan we weer drie keer per dag trainen. Maar ik moet nu mijn rust pakken, anders hou je het niet vol.”