Wereldkampioene Kopecky wint Ladies Tour, slotrit voor Wiebes

De Belgische wielrenster Lotte Kopecky heeft de Simac Ladies Tour gewonnen. Aan het einde van de vijfde en laatste etappe van de Nederlandse rittenkoers was haar Nederlandse ploeggenote Lorena Wiebes van SD Worx de snelste in de sprint. Het was een rit met start en finish in Arnhem, waar Annemiek van Vleuten haar laatste kilometers als wielerprof aflegde.

Van Vleuten finishte, het publiek groetend, in een tweede groep. Wiebes hield in de door wereldkampioene Kopecky ingezette sprint de Italiaanse Elisa Balsamo achter zich. Kopecky werd derde.

Een groep van zo’n vijftien rensters ging vroeg in de koers in de aanval. De gevaarlijkste klanten voor het klassement waren de Australische Anna Henderson en de Britse Pfeiffer Georgi. Dat stond SD Worx niet toe. De groep die halverwege de rit ontstond was kansrijker want Kopecky en Wiebes, de nummers 1 en 2 in het klassement, reden erin. Van Vleuten had de slag gemist en moest in de achtervolging.

De Poolse Katarzyna Niewiadoma deed 15 kilometer voor het einde een poging uit de eerste groep weg te rijden. Ze pakte een halve minuut en werd zo een gevaar voor Kopecky, die de rit was begonnen met 48 seconden voorsprong op de renster van Canyon-SRAM. Niewiadoma werd pas 2 kilometer voor de streep ingerekend. Meteen probeerde Floortje Mackaij er alleen vandoor te gaan. Maar SD Worx had een te sterk duo vooraan. Kopecky trok de sprint aan, Wiebes rondde bekwaam af en won zo na drie tweede plaatsen alsnog een rit.

“Na drie tweede plekken is het best lekker om nog met een overwinning naar huis te gaan”, zei de Zuid-Hollandse Wiebes. “Ik kreeg ook zo’n goede ‘lead-out’ van Lotte dat ik het wel moest afronden.” Voor Kopecky was het haar eerste eindzege in een rittenkoers uit de WorldTour. “Voor mij de bevestiging dat ik een seizoen lang kan presteren en dat we dat ook als team kunnen.”