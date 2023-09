Blijlevens terug als ploegleider wielrensters Lidl-Trek

Voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens keert terug in de ploegleiderswagen. De Nederlander treedt in dienst van de Amerikaanse wielerploeg Lidl-Trek, waarvoor hij het vrouwenteam gaat begeleiden. Blijlevens (51) was eerder onder meer ploegleider van Marianne Vos, met wie hij in 2020 bij de ploeg CCC-Liv voor het laatst werkte. Bij zijn nieuwe ploeg treft hij de Nederlandse rensters Lucinda Brand, Ellen van Dijk en Shirin van Anrooij.

Blijlevens won in zijn actieve wielerloopbaan 55 wedstrijden, waaronder ritten in alle drie de grote rondes. Na zijn afscheid in 2004 werd hij ploegleider. “Sinds Trek in 2019 met een vrouwenploeg begon heb ik gezien dat ze zeer professioneel werken, altijd met een goed plan”, meldt Blijlevens via zijn nieuwe ploeg. “Ik kijk ernaar uit daaraan een bijdrage te leveren. Ik heb veel respect voor Ina-Yoko (Teutenberg, ploegleider) en ga graag met haar samenwerken.”