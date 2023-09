Djokovic denkt na 24e grandslamtitel nog niet aan zijn afscheid

Op 36-jarige leeftijd schreef Novak Djokovic tennisgeschiedenis met zijn triomf bij de US Open. De Serviër veroverde in New York ten koste van de Rus Daniil Medvedev zijn 24e grandslamtitel en liet na afloop weten dat hij nog lang niet van plan is te stoppen.

Zijn Zwitserse rivaal Roger Federer nam vorig jaar afscheid en de Spanjaard Rafael Nadal stopt er na dit seizoen mee. Djokovic gaf wel toe dat het einde van zijn loopbaan hem af en toe wel bezighoudt. “Hoe lang wil ik nog doorgaan? Natuurlijk heb ik deze vragen ook wel in mijn hoofd. Maar ik kan nog steeds mee op het hoogste niveau en win de grootste toernooien in deze sport. Ik wil dus zeker nog niet stoppen en wil deze sport zeker nog niet verlaten.”

Van Djokovic is bekend dat hij er al jaren alles aan doet om fit en gezond te blijven. Hij volgt een speciaal dieet en leeft voor zijn sport. In New York liet hij zien dat hij niet onder doet voor de opkomende talenten. Hij versloeg op weg naar de finale de 25-jarige Taylor Fritz en de 20-jarige Ben Shelton.

In de finale in New York stond hij tegen de 27-jarige Medvedev. De Rus versloeg hem twee jaar geleden in de eindstrijd. Maar Djokovic hield zich dit keer ondanks de lange rally’s uitstekend staande. De langste rally duurde maar liefst 36 slagen. Hij had voor de partij iedereen om hem heen een duidelijk boodschap gegeven. “Mijn team en familie wisten dat ze met rust moesten laten en ook niet over de geschiedenis moesten praten. Ik heb mijn best gedaan om het allemaal simpel te houden en te vertrouwen op mijn routines. Ik heb deze wedstrijd behandeld als iedere andere wedstrijd die ik gewoon moet winnen.”

Djokovic haalde zijn 22e grandslamtitel eerder dit jaar bij de Australian Open en kwam daarmee op gelijke hoogte met Nadal. Na zijn zege bij Roland Garros werd hij alleen recordhouder bij de mannen met zijn 23e titel. Op Wimbledon had al de kans de 24e binnen te halen. Maar verloor toen van de 20-jarige Spanjaard Carlos Alcaraz. Toen werd gesuggereerd dat de tijd van Djokovic misschien was gekomen. Maar de Serviër versloeg Alcaraz daarna in de finale van Cincinnati en maakte daarna indruk op de US Open.

Hij evenaarde met zijn titel de Australische Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 ook 24 keer de beste was op een grand slam. Djokovic besefte zich wel dat hij niet voor eeuwig kan doorgaan. “Spelers komen en gaan. Voor mij zal hetzelfde lot gelden. Uiteindelijk zal ik het tennis ooit ook verlaten over zo’n 23 of 24 jaar” grapte hij.