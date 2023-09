Djokovic en Sabalenka nieuwe nummers 1 van de wereld

Novak Djokovic en Aryna Sabalenka zijn de nieuwe nummers 1 van de wereld. De Servische tennisser passeerde na zijn zege bij de US Open de Spanjaard Carlos Alcaraz, die in de halve finales werd uitgeschakeld.

Sabalenka staat voor het eerste in haar loopbaan op de eerste plaats. Ze verloor in de finale van de Amerikaanse Coco Gauff. Maar de Belarussische ging Iga Swiatek voorbij, die in als titelverdediger in New York in de vierde ronde onderuit ging. Gauff steeg drie plaatsen na haar triomf bij de US Open en staat nu derde op de mondiale ranking.

Arantxa Rus leverde twee plekken in en is nu de nummer 47. Ze kwam bij het grandslamtoernooi in New York niet door de eerste ronde. Arianne Hartono is de tweede Nederlandse op de lijst. Ze steeg vijftien plaatsen en is nu 191e.

Djokovic keerde terug op de eerste plek van de wereldranglijst, die hij in juni aan Alcaraz moest afstaan. De twee hebben elkaar dit jaar al een paar keer afgelost. Daniil Medvedev bleef na zijn nederlaag in de finale tegen Djokovic op de derde plaats staan.

Tallon Griekspoor is de beste Nederlander op de 24e plaats. Hij boekte één plek winst. Botic van de Zandschulp leverde vijftien plekken in en is nu de nummer 65. Hij haalde op de US Open de tweede ronde.