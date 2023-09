Djokovic wint US Open en pakt 24e grandslamtitel

Novak Djokovic heeft voor de vierde keer en voor het eerst sinds 2018 de US Open gewonnen. De Servische nummer 2 van de wereld was in de eindstrijd de Rus Daniil Medvedev in drie sets de baas: 6-3 7-6 (5) 6-3.

Voor Djokovic (36) is het zijn 24e grandslamtitel. Hij evenaart daarmee de Australische Margaret Court, die tussen 1960 en 1973 ook 24 keer de beste was op een grand slam. Het merendeel van haar titels veroverde Court echter voor de invoering van het proftennis.

Twee jaar geleden stonden Djokovic en Medvedev ook tegenover elkaar in de finale van de US Open. Toen won Medvedev met 6-4 6-4 6-4. Dat is de enige grandslamtitel van Medvedev (27), de mondiale nummer 3.

Vorig jaar deed Djokovic, dit seizoen ook al winnaar van de Australian Open en Roland Garros, niet mee in New York omdat hij zich niet wenste te vaccineren tegen het coronavirus.