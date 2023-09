Griekspoor hoopt nog te stijgen naar top 20 in najaar

Tallon Griekspoor keerde terug uit Noord-Amerika met zijn hoogste ranking tot dusver. De 27-jarige tennisser klom na de US Open naar de 24e plaats op de wereldranglijst. Met de toernooien in het najaar hoopt hij nog te kunnen stijgen. “24e, daar teken je voor, maar ik hoop dit jaar nog richting de top 20 te gaan”, aldus Griekspoor.

“Ik ben goed bezig dit jaar”, zei de tennisser vooraf aan de wedstrijden in de groepsfase van de Daviscup Finals. Griekspoor begon het kalenderjaar met de toernooizege in Pune in India en won ook het grastoernooi van Rosmalen. In Washington haalde hij in augustus de finale. Het leverde hem een gestage stijging op de wereldranglijst op met de 24e plaats als voorlopig hoogtepunt.

Na de week in de Daviscup Finals vervolgt de Haarlemmer zijn seizoen in AziĆ«. “Ik speel in China in Beijing en Shanghai en daarna nog drie weken in Europa. Dat zijn in ieder geval nog vijf of zes toernooien na de Daviscup. En hopelijk daarna nog de Daviscup Finals.”

Voor zijn ranking ziet Griekspoor daar nog voldoende mogelijkheden om te stijgen. “Dat is mogelijk. Ik heb geen punten te verdedigen, want ik heb geen wedstrijd gewonnen eind vorig jaar. Hopelijk kan ik daarvan profiteren.”