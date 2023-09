Sánchez (39) neemt in Vuelta afscheid van wielerpeloton

Via een filmpje op Instagram heeft de Spaanse wielrenner Luis León Sánchez zijn afscheid aangekondigd. Zijn veertiende deelname aan de Ronde van Spanje wordt ook zijn laatste, zei de 39-jarige Sánchez, die twintig jaar beroepsrenner was. Daarvan reed hij drie jaar in Nederlandse dienst: twee jaar voor Rabobank en een jaar voor opvolger Blanco en later Belkin. Daar was hij in 2013 niet meer welkom na publicaties over mogelijke betrokkenheid bij dopingpraktijken.

“Het is moeilijk te aanvaarden, maar de tijd is gekomen om mijn loopbaan als wielrenner te beëindigen”, las Sánchez voor de camera vanaf een tablet. “Het is niet makkelijk om te stoppen met deze geweldige sport waarmee ik op mijn vijfde begon. Maar aan alles komt een einde. Het wielrennen heeft me veel gebracht, meer dan ik ooit had kunnen voorstellen. Het heeft me naar heel wat mooie plekken op aarde gebracht.”

Sánchez boekte 47 overwinningen en startte 31 keer in een grote ronde. Zijn beste jaren lagen tussen 2008 en 2012 met onder meer vier ritzeges in de Tour de France. In 2010 sloot hij zowel de Tour als de Vuelta af als negende in het eindklassement.

Sánchez diende zeven verschillende ploegen waarvan Astana, waarvoor hij sinds 2015 rijdt met één uitstapje vorig jaar naar Bahrain, zijn laatste zal zijn.