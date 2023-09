Van Dorp voelt zich ‘de mafkees’ in de skiff maar ziet wel kansen

Voor Simon van Dorp voelden de WK roeien in Belgrado bij vlagen nog wat onwennig. Hij deed voor het eerst mee in de skiff, maar baarde desondanks opzien met een zilveren plak. Van Dorp ziet in aanloop naar de Olympische Spelen van Parijs kansen in de smalle eenpersoonsboot.

Vanwege de liefst vijf gouden medailles van de Nederlandse roeiploeg op de WK in Belgrado, bleef de zilveren plak van Van Dorp in de skiff wat onderbelicht. Toch voelde het voor Van Dorp (26) als “een zilveren medaille met een gouden randje”.

“Ik ben er wel trots op en veel meer zat er niet in. Er is absoluut vreugde, maar ook wel verbetenheid. Ik denk dat ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik niet probeerde voor goud te gaan. Ik ben ijdel genoeg om te denken dat ik dat ook wel even kan.”

Van Dorp, flink afgevallen vanwege zijn overstap naar de skiff, moest in de finale zijn meerdere erkennen in regerend wereldkampioen Oliver Zeidler uit Duitsland. De Nederlandse debutant was wel sneller dan de Griek Stefanos Douskos, de huidige olympisch kampioen. “Voor de race voelde het heel vet om tussen de olympisch kampioen en wereldkampioen in te liggen. Ik ben iemand die net komt kijken in de skiff en ik voelde me toch een beetje die mafkees die maar mee doet. Het voelde alsof we gingen gokken met hun geld. Het is hun veld, waar ik een beetje mee kwam kijken. Het is bizar dat het zo goed gelukt is op mijn eerste toernooi.”

Als het aan Van Dorp ligt, doet hij volgend jaar op de Olympische Spelen in Parijs ook mee in de skiff. “Momenteel vind ik op de Spelen de acht en de skiff het vetst. Maar we gaan nu eerst vakantie vieren en dan zien we het daarna wel”, aldus Van Dorp.

“Als ik door zou gaan in de skiff dan zou ik nog wel wat technisch dingen kunnen verbeteren. Ook zijn er nog wel wat dingen in de afstelling die ik zou willen proberen. Ik mis nog wat ervaring en hoop elke race beter te worden.”

Van Dorp baalde dat hij zijn prestatie niet kon delen met zijn vriendin. “Ze doet de officiersopleiding bij Defensie en is nu op bivak. Ik heb haar al een paar dagen niet gesproken. De afspraak was dat ze tot donderdag niet bereikbaar zou zijn, maar als ik wereldkampioen zou worden, dan hadden we mogen bellen.”

Van Dorp maakte op de EK in het voorjaar nog deel uit van de dubbelvier, die tweede werd. Bondscoach Eelco Meenhorst besloot in te grijpen en Van Dorp te vervangen voor Lennart van Lierop. Voor het finaleweekend gaf Van Dorp te kennen dat hij dat zag als degradatie en dat hij in Belgrado in de skiff het ongelijk van de coach wilde bewijzen.