Wiebes en Vollering voeren Oranje aan bij EK wielrennen

Met titelverdedigster Lorena Wiebes en Tour de France-winnares Demi Vollering beschikt Nederland over een kleine twee weken over twee favorieten voor de wegrace bij de EK wielrennen in Drenthe. “We hebben een sterke selectie in de breedte, maar op het parcours op en rond de VAM-berg zijn zij onze afmakers”, vindt bondscoach Loes Gunnewijk, die op 23 september met een selectie van acht vrouwen aan de start staat.

Bij de mannen ontbreekt titelverdediger Fabio Jakobsen, terwijl ook wereldkampioen Mathieu van der Poel de Europese titelstrijd laat schieten. Bondscoach Koos Moerenhout denkt dat er een fors uitgedund peloton zal sprinten om de winst. “Maar er kunnen ook kleine kopgroepen ontstaan die het tot het einde volhouden”, aldus Moerenhout. Hij ziet de meeste kans voor Olav Kooij, de afgelopen week winnaar van vier ritten in de Ronde van Groot-BrittanniĆ«, en Marijn van den Berg, dit jaar onder meer winnaar van een rit in de Ronde van Polen. De mannen rijden hun wegrace op zondag 24 september.

De mannenploeg bestaat verder uit Nils Eekhoff, Sjoerd Bax, Bauke Mollema, Mike Teunissen, Elmar Reinders en Daan Hoole. Die laatste komt samen met Bax ook uit in de individuele tijdrit. “Voor ons is het EK een thuiswedstrijd op grotendeels bekend terrein vanwege de hier verreden NK’s”, weet Moerenhout. “We treffen een wegparcours met een technische finale waar ik een intensief laatste deel van de wedstrijd verwacht met korte, explosieve klimmen erin die steeds terugkeren. We starten met een kansrijke ploeg met renners die op dit terrein uit de voeten kunnen. Maar we hebben niet zoals op het WK de topfavoriet in de gelederen.”

Gunnewijk koos verder voor Riejanne Markus, Shirin van Anrooij, Mischa Bredewold, Loes Adegeest, Floortje Mackaij en Yara Kastelijn. Vollering en Markus komen ook uit op de tijdrit, die net als bij de mannen op 20 september wordt verreden. “We zetten voor de wegrace altijd in op goud, dat zijn we aan onze stand verplicht met zoveel internationaal sterk opererende rensters”, zegt Gunnewijk, die ook kansen ziet op de gemengde team relay. Op dat onderdeel komen Markus, Adegeest, Van Anrooij, Hoole, Bax en Jos van Emden in actie.